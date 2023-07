Sechs Neue in der Automotive Hall of Fame

Mit einer feierlichen Zeremonie sind in Detroit fünf Personen in die Automotive Hall of Fame aufgenommen worden. Allen voran wurde die Ehre GM-Chefin Mary Barra zuteil. Fred Bauer, Mitgründer von Gentex, und die 1995 verstorbene Rennfahrerlegende Juan Manual Fangio sowie Honda-Mitgründer Takeo Fujisawa (1988 gestorben) und Ford-Designer McKinley Thompson Jr. Er war der erste afro-amerikanische Designer in den USA und verstarb 2006. Auch Larry Wood wurde in die Automotive Hall of Fame aufgenommen. Er war bis 2009 Chefdesigner der Spielzeugmarke Hot Wheels von Mattel. (aum)