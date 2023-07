Stellantis und Samsung SDI haben heute im Rahmen des bestehenden Joint Ventures „Star Plus Energy“ eine Absichtserklärung zur Errichtung eines zweiten Werks zur Batterieproduktion in den Vereinigten Staaten unterzeichnet. Die Anlage soll im Jahr 2027 in Betrieb gehen und eine jährliche Produktionskapazität von 34 Gigawattstunden haben. Der Standort wird derzeit noch geprüft. (aum)