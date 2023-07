Auch beim Skoda Superb wandert der Schalthebel an die Lenksäule

Skoda wird im November die vierte Generation des Superb präsentieren. Limousine und Kombi wachsen jeweils um gut vier Zentimeter auf 4,90 Meter Länge. Während das Modell einen Hauch schmaler wird (minus 15 Millimeter), wachsen vorne wie hinten die Kopffreiheit dank etwas höherer Karosserie. Auch das ohnehin schon klassenbeste Kofferraumvolumen nimmt noch einmal zu. Beim Combi werden es künftig 690 Liter sein.

Als Antriebe werden drei Benziner, darunter erstmals ein Mildhybrid, und zwei Diesel sowie ein Plug-in-Hybrid mit über 100 Kilometern elektrischer Reichweite zu haben sein. Die Motoren decken ein Leistungsspektrum von 150 PS (110 kW) bis 265 PS (195 kW) ab und sind serienmäßig mit einem Direktschaltgetriebe kombiniert. Der Gangwahlhebel wandert nach neuer Art des VW-Konzerns an die Lenksäule. Das neue Infotainmentdisplay misst bis zu 12,9 Zoll. Mit an Bord sind bis zu zehn Airbags, darunter auch einer zwischen den Vordersitzen.



Neben dem neuen Kreuzungsassistenten warnt künftig auch ein Kurvenassistent beim Abbiegen in Seitenstraßen vor entgegenkommenden Fahrzeugen. Das überarbeitete Frontradar erkennt nun auch Fahrradfahrer. Zudem gibt es eine 360-Grad-Topview-Kamera. Die Zahl der hauseigenen „Simply clever“-Lösungen wächst auf bis zu 28. Neu sind zum Beispiel ein in die Mittelarmlehne der Rücksitze integrierter Tablethalter und doppelte Taschen in den Rückenlehnen der Vordersitze. (aum)