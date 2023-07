Iván Cervantes gibt den Ton an

Mit einer Sonderedition der Tiger 900 feiert Triumph den Sieg von Iván Cervantes vor einem Jahr bei der Baja Aragón. Die Tiger 900 Rally „Aragón“ und Tiger 900 GT „Aragón“ sind ab August und nur in diesem Jahr erhältlich. Sie zeichnen sich durch exklusive Lackierungen und Spezifikationen aus.

Die Tiger 900 Rally Aragón trägt ein dreifarbiges Design aus Matt Phantom Black, Matt Graphite und Crystal White mit Akzenten in Racing Yellow. Hinzu kommt ein zweifarbiger Sitzbankbezug. Die GT trägt die Farbtöne Diablo Red, Matt Phantom Black und Crystal White. Beide Modelle sind serienmäßig mit Motorschutzbügeln ausgestattet, die Rally Aragón Edition hat zusätzlich einen Tankschutzbügel. Mit über 65 Zubehörteilen lassen sich die Maschinen weiter individualisieren.



Die Triumph Tiger 900 GT Aragon kostet 15.195 Euro plus Liefernebenkosten (Österreich: 16.995 Euro inkl.), die Rally ist 600 Euro teurer (Österreich: plus 500 Euro).



Am Lenker einer Tiger 900 Rally Pro hatte Cervantes im vergangenen Jahr das 450 Kilometer lange Offroadrennen domoniert und die Ziellinie mit einem Vorsprung von einer Stunde und sechs Minuten vor seinen Konkurrenten in der Trail-Kategorie überquert. (aum)