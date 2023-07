Goodwood 2023: Hyundai zeigt den ersten Elektro-N

Hyundai überträgt das Konzept seiner Sportmodelle N erstmals auch auf ein Elektroauto. Beim Goodwood Festival of Speed debütiert an diesem Wochenende der Ioniq 5. Der vordere Motor leistet 166 kW (226 PS), der hintere 282 kW (383 PS). Die Systemleistung kann per Boost kurzzeitig auf 478 kW (650 PS) angehoben werden. In 3,4 Sekunden beschleunigt der Elektro-Sportler dann auf Tempo 100 und bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 260 km/h.

N e-shift und N Active Sound+ simulieren die Zugkraftunterbrechung eines Schaltwagens und den Klang eines Verbrenners mit Getriebe und die Zugkraftunterbrechung beim Schalten. Bei der Reichweitenangabe hält sich Hyundai noch zurück. Der N ist zwei Zentimeter tiefergelegt und fünf Zentimeter breiter als die Standardversion und zeichnet sich auch durch eine höhere Karosseriesteifigkeit aus. (aum)