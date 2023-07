Sechszylindermodelle des viertürigen Coupés aufgewertet

Ab sofort sind die aufgewerteten Sechszylindermodelle des Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupés bestellbar. Sie sind an der neuen Frontschürze zu erkennen, deren Design das bisherige der Achtzylindermodelle aufgreift. Serienmäßig sind jetzt das elektrische Schiebedach sowie die Möglichkeit zum induktiven Laden von Smartphones an Bord. Der Preis beginnt bei 110.735,45 Euro, die Auslieferung in Deutschland läuft im September 2023 an.

Das Infotainmentsystem MBUX (Mercedes-Benz User Experience) erhielt ein Update. Zur weiteren serienmäßigen Ausstattung gehören AMG Speedshift TFT 9G-Getriebe, AMG Ride Control-Fahrwerk und AMG 19-Zoll-Leichtmetallräder im Zehn-Speichen-Design sowie zahlreiche Fahrassistenzsysteme, die Klimaautomatik Thermatic und Multibeam-Hauptscheinwerfer. (aum)