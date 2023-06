Zwei Plus-Ausstattungen für den Skoda Octavia Combi

Skoda bietet zwei neue Ausstattungslinien für den Octavia Combi an. Die „Edition Plus“ umfasst unter anderem das schlüssellose Zugangs- und Startsystem, die elektrisch öffnende Kofferraumklappe sowie ein Navigationssystem mit Zehn-Zoll-Display und den Konnektivitätsdienst Infotainment Online. Darüber hinaus gehören Matrix-LED-Scheinwerfer, 17-Zoll-Leichtmetallfelgen und die Vorbereitung für eine Anhängerzugvorrichtung dazu. Beheizbare Vordersitze und eine Rückfahrkamera sind ebenfalls enthalten.

Die darüber angelegte Ausstattungslinie Exclusive Plus bietet zusätzliche Komfortmerkmale wie zum Beispiel Drei-Zonen-Klimaanlage, beheizbare Sitze auch hinten und eine schwenkbare Anhängerzugvorrichtung. Eine hochwertige Microfaser-Innenausstattung, Ambientebeleuchtung, Lenkradheizung und Chrom-Zierleisten an den Seitenfenstern zählen ebenso zum Lieferumfang. Mit an Bord sind außerdem Nebelscheinwerfer, Abstandstempomat, das Assistenzsystem Traveller und ein Head-up-Display.



Die Preise beginnen bei 39.590 Euro für die Edition Plus bzw. 44.580 Euro für den Exclusive Plus mit 1,5-Liter-Motor und 150 PS (110 kW). (aum)