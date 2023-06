Zwei German Brand Awards für Mahle

Mahle hat beim German Brand Award in diesem Jahr gleich zwei Auszeichnungen erhalten. Der Technologiekonzern aus Stuttgart gewann in der Kategorie „Excellent Brands – Industry, Machines & Engineering“ für herausragende Markenarbeit sowie in der Kategorie „Excellence in Brand Strategy and Creation“ für seine Social-Media-Kampagne „Mahle Road to Hydrogen“.

Mit der Road-to-Hydrogen-Kampagne thematisiert Mahle die Alltagstauglichkeit des CO2-neutralen Wasserstoffmotors im Transportsektor. Sie zeigt, wie Wasserstoff den alltäglichen Güterverkehr schnell dekarbonisieren kann. Hintergründe und Wissenswertes über diese Antriebstechnologie werden in den Erzählstrang integriert, der die Reise eines mit Wasserstoff betriebenen Lkw von Spanien nach Deutschland beschreibt. Entwickelt wurde die Kampagne gemeinsam mit der Agentur Agorate aus Darmstadt. Sie lief im Vorfeld der Nutzfahrzeugmesse IAA Transportation im Spätsommer 2022 auf den Konzernkanälen bei Linkedin und Instagram.



Der German Brand Award ist ein Wettbewerb des German Brand Institute. Das Institut wurde durch den Rat für Formgebung und die GMK Markenberatung gegründet, um Marketing als entscheidenden Erfolgsfaktor von Unternehmen im nationalen und internationalen Wettbewerbsumfeld zu stärken. (aum)