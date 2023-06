Indiana Jones rührt die Werbetrommel für den Ford Explorer

Mit einer groß angelegten Werbekampagne rund um den Kino-Blockbuster „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ von Disney und Lucasfilm kündigt Ford die Markteinführung des vollelektrischen Explorer an. Das Modell wird ab dem dritten Quartal im gestern offiziell eröffneten Cologne EV Center produziert. Der 4,46 lange Crossover kann ab sofort vorbestellt werden. Der fünfte Teil der Abenteuerreihe Indina Jones kommt am 29. Juni in die deutschen Kinos.

Die Qualitäten und Fähigkeiten des Explorer will Ford auch mit der auf Abenteuertouren spezialisierten Content Creatorin Lexie Alford, auch bekannt als „Lexie Limitless“, demonstrieren. Sie wird mit dem neuen Modell zu einer Weltumrundung aufbrechen. (aum)