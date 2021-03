VDA sieht die IAA Mobility auf einem guten Weg

Der Vorstand des Verbandes der Automobilindustrie hat heute morgen noch einmal die Planungen für die Durchführung der IAA Mobility im September diesen Jahres bekräftigt. Die Vorbereitungen laufen entsprechend auf Hochtouren weiter, heißt es in einer Pressemitteilung. Gemeinsam mit der Messe München und den zuständigen Behörden werde an einem notwendigen Hygienekonzept gearbeitet.

„Als Plattform für den Weg zur klimaneutralen Mobilität ist die IAA von großer Bedeutung. Der Anmeldestand der Aussteller ist gut, das neue Konzept findet großen Zuspruch", sagt Verbandspräsidentin Hildegard Müller.



Das Auto-Medienportal hatte gestern berichtet, dass die Veranstaltung möglicherweise auf der Kippe stehe. So ist Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter derzeit kein Freund der geplanten IAA. Er sieht es so: Wenn das Oktoberfest nicht stattfinden kann, müsse auch die Internationale Automobil-Ausstellung ausfallen. Zudem stößt die Neuausrichtung der ehemaligen Frankfurter Fahrzeugschau als generelle Mobiltätsmesse mit Aktionsflächen mitten in der Münchener Innenstadt bei vielen Dauerausstellern auf Zurückhaltung. Außerdem ist angesichts der Corona-Lage der Zuspruch ausländischer Unternehmen noch fraglich.



Der VDA hatte gestern bereits betont man werde an dem Konzept und dem Termin 6. bis 12. Septermber festhalten. Man könne die IAA nicht mit dem Oktoberfest vergleichen. (ampnet/jri)