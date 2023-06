Skoda präsentiert diverses Enyaq Coupé

Um ein Zeichen für Vielfalt, Gleichberechtigung und Toleranz zu setzen, hat Skoda als Unikat den Enyaq Coupé „Respectline“ entworfen. Die originale weiße Karosserielackierung steht für die Einheit allen Lebens auf der Erde. Darüber liegen dreieckige Dekore, die Farbübergänge in unzähligen Schattierungen schaffen, die für die bunte und grenzenlose Vielfalt des Lebens stehen. Regenbogentöne finden sich auch an hintergrundbeleuchteten Front wieder. Die vertikalen Lamellen und die horizontale Linie des illuminierten Grills werden von 131 weißen und mehrfarbigen LEDs beleuchtet. Im Innenraum finden sich unter anderem eine Ambientebeleuchtung in Regenbogenfarben und ein kristallgeschliffenes „Respectline“-Logo auf dem Lenkrad.

Erstmals der Öffentlichkeit gezeigt wird der Respectline beim Greentech Festival (14.–16.6.) auf dem ehemaligen Flughafengelände in Berlin-Tegel. Seinen zweiten Auftritt hat das Einzelstück dann fünf Tage später beim Open-Air-Konzert der Tschechischen Philharmonie. Darüber hinaus wird es auf dem Pride Business Forum und dem Prague Pride Festival sowie bei weiteren Sommerveranstaltungen im In- und Ausland zu sehen sein. (aum)