Range Rover hievt den Sport auf über 600 PS und unter vier Sekunden

Mit Einführung der neuen Coporate Identity führt Land Rover die Baureihe Range Rover als eigene Marke. Passend dazu wird mit dem Range Rover Sport SV ein neues Spitzenmodell präsentiert, das aus einem 4,4-Liter-V8-Twin-Turbomotor 635 PS (467 kW) holt. Damit sprintet das Luxus-SUV in 3,8 Sekunden von Null auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigekit von 290 km/h. Mehr bot bislang kein Range Rover.

Um die hohe Performance auch sicher auf die Straße zu bringen, verfügt der Sport SV über ein neuentwickeltes „6D Dynamics“-Fahrwerk mit hydraulisch verbundenen Dämpfern, die Nick- und Wankbewegungen im Zaum hält. Die Karosserie wurde aerodynamisch optimiert und zeigt neu profilierte Flächen. Zur Gewichtsreduzierung besteht die Motorhaube aus Karbon. Erstmals kommen in einem Serienmodell optional 23-Zoll-Karbonräder zum Einsatz. Die Karbon-Keramik-Bremsanlage von Brembo verfügt über exklusive SV-Sätteln mit acht Kolben, die es in verschiedenen Farben gibt.



Im ersten Modelljahr ist der neue Range Rover und nur auf Einladung für ausgewählte Kunden als „Edition One“ verfügbar. Als Normverbrauch nennt Land Rover für den Mildhybrid 12,5 Liter auf 100 Kilometer. Damit sinkt der CO2-Ausstoß gegenüber dem 60 PS schwächeren 5,0-Liter-V8-Kompressormotor um rund 15 Prozent auf 282 Gramm je Kilometer.



Als Weltneuheit verfügt das Modell über Schaltwippen mit integrierter Beleuchtung. Ebenfalls einzigartig sind die „Body and Soul“-Vordersitze. Gekoppelt an ein Soundsystem von Meridan erzeugen sie nicht nur Hifi-Audio-Vibrationen in den Rückenlehnen, sondern haben auch eine spezielle Wellnessfunktion, die auf Basis spezieller Soundtracks beruhigend auf die Herzfrequenz einwirken sollen.



Neben dem dem Performance-Modell profitiert der Range Rover Sport im Jahrgang 2024 von zahlreichen Updates, wie einem stärkeren 160-kW-Elektromotor bei den Plug-in Hybridantrieben mit Sytsmeleistungen von 460 PS (338 kW) und 550 PS (405 kW) sowie dem weiterentwickelten Infotainment. (aum)