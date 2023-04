Zur Premiere limitierte Sonderserie für geladene Gäste

Der neue Range Rover Sport SV erlebt am 31. Mai seine standesgemäße Weltpremiere mit Superlativen als schnellster, dynamischster und technologisch höchststehender „Sport“ der Geschichte. Der Sport SV bringt Technologien mit, die erstmalig in einem Range Rover, erstmals in diesem Marktsegment oder sogar weltweit zum ersten Mal zu sehen sind. Der Neue soll die Range Rover-Philosophie von modernem Luxus zeigen. Zum Auftakt wird geladenen Gästen ein limitiertes Modell mit besonderer Spezifikation offeriert. (aum)