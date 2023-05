Himmlisches in der Toyota Collection

Japans meistverkauftes Sportcoupé, die Celica, und der Supra stehen im Mittelpunkt des nächsten Public Openings der Toyota Collection. Am Samstag, 3. Juni 2023, präsentiert sich die außergewöhnliche Fahrzeugsammlung auf dem Gelände der Deutschlandzentrale des Autoherstellers. Von 10 bis 14 Uhr gibt es 20 historische Sportwagen der beiden Baureihen zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Über drei Jahrzehnte stand die Celica – der Name leitet sich vom spanischen Wort „celestial“ für „überirdisch, himmlisch“ ab – weltweit für die gelungene Kombination aus bezahlbarer Sportlichkeit und legendärer Zuverlässigkeit. Die 1970 gestartete Baureihe avancierte in sieben Modellgenerationen mit 4,1 Millionen Einheiten zum meistverkauften asiatischen Sportcoupé. Auch im Motorsport erntete die Celica Lorbeeren: Mit insgesamt sechs Rallye-Weltmeistertiteln zählt der Toyota zu den erfolgreichsten WRC-Fahrzeugen überhaupt.



Heute stehen der GR 86 und der GR Supra in der Sportcoupé-Tradtion der Celica. Der erste von mittlerweile fünf Generationen Supra begann 1978 ihre Karriere noch als Celica Supra (A40). „Rennwagen-Technik mit Komfort-Abstimmung“ nannte Toyota das Konzept des Sechszylindermodells, das ab 1993 den 330 PS (243 kW) Supra (A80) auszeichnete. Kostenlose Expertenführungen und ein Vortrag geben tiefere Einblicke in Entstehung und Geschichte von Celica und Supra.



Wie gewohnt werden zum Public Opening auch wieder jede Menge Fahrzeuge auf dem Parkplatz vor der Ausstellungshalle erwartet. Die größte Toyota-Sammlung Deutschlands umfasst rund 85 Klassiker aus sieben Jahrzehnten, für die meisten Ausstellungsstücke gilt: Einsteigen erlaubt! (aum)