Porsche übergibt die Turbo-Awards

Im Rahmen seiner Jugendförderung „Turbo für Talente“ hat Porsche drei junge Sportler der sieben Partnervereine in den Kategorien beste sportliche Entwicklung, beste schulische Leistung sowie außergewöhnliches soziales Engagement für außerordentliche Verdienste mit dem „Porsche Turbo Award“ ausgezeichnet. Die Moderation übernahm Sportjournalist Daniel Räuchle, Stadionsprecher der Stuttgarter Kickers.

Rund um die Preisverleihung gab es ein umfangreiches Rahmenprogramm. Dazu gehörte eine Talkrunde mit Porsche-Markenbotschafter und „Turbo für Talente“-Pate Sami Khedira und Bastian Buus, einem Fahrer aus dem Porsche-Motorsport-Junior-Programm. Sie sprachen über Besonderheiten und Herausforderungen ihrer sportlichen Karriere. Bastian Buus war neben Marc Lieb und einem Instrukteur des Porsche Experience Center am Hockenheimring auch beteiligt an einem weiteren Höhepunkt für alle Preisträger, dem Co-Pilot Drive auf der Porsche-Handlingstrecke. Zudem hatten die Nachwuchssportler die Möglichkeit, sich am Rennsimulator an der von Bastian Buus vorgelegten Zeit zu messen. Nachmittags stand ein Fußball-Freestyler bereit, um den Preisträgern bei Interesse Tricks beizubringen. Er trat zudem unmittelbar vor der Preisverleihung auf der Bühne mit einem eigenen Programm auf.



Gefödert werden mit dem Programm in der Region Stuttgart die Porsche Basketball-Akademie Ludwigsburg, die SV Bietigheim-Bissingen Steelers (Eishockey) und die SV Stuttgarter Kickers. In Ostdeutschland gehören Rasenballsport Leipzig und der FC Erzgebirge Aue zu den Partnern. Im Westen fördert der Sportwagenhersteller Borussia Mönchengladbach. Dieses Jahr ebenfalls als Partner dabei war die Red-Bull-Akademie Salzburg. (aum)