Opel Mokka in exklusivem Farbton

Opel bietet den Mokka jetzt auch als Sondermodell „Black“ an. Es ist exklusiv im Metallic-Farbton Vulkan Grau mit schwarzem Dach lackiert, hat getönte Fondscheiben und speziell designte 18 Zoll-Leichtmetallräder in Hochglanzschwarz. Im Innenraum greifen der Dachhimmel sowie die schwarzen Sitze in Lederoptik mit grauen Akzenten und silberne Dekore das Stylingthema auf. Zur Serienausstattung gehört auch das „Park & Go“-Paket mit Rückfahrkamera. Erhältlich ist der Opel Mokka Black mit Benzinmotoren zwischen 100 und 130 PS (74 bis 96 kW). Die Preise beginnen bei 30.760 Euro. (aum)