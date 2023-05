Harley-Davidson trägt Muscle-Car auf

Harley-Davidson führt in seiner Enthusiast Motorcycle Collection das Lackdesign „Fast Johnnie“ ein. Der Farbton Celestial Blue mit weißen Race Stripes soll an die amerikanischen Muscle-Cars aus den 60er- und 70er-Jahren erinnern. Angeboten wird die Sonderlackierung für die Low Rider ST, die Street Glide ST und die Road Glide ST. Die Gesamtproduktion ist auf maximal 2000 Einheiten begrenzt.

Das „Fast Johnnie “-Symbol links auf dem Kraftstofftank befindet sich auch auf den Motorrädern des „Harley-Davidson Screamin’ Eagle“-Werksteams, das in der Moto-America-Rennserie King of the Baggers antritt. Es geht zurück auf ein Ferkel namens Johnnie, das 1920 von Ray Weishaar, Rennfahrer und Mitglied des damaligen H-D-Werksrennteams, genannt Wrecking Crew, adoptiert und zum Teammaskottchen gemacht wurde. Auf dem Tank einer Rennmaschine ging Johnnie nach gewonnenen Rennen zusammen mit Ray auf die Siegesrunde. Hog, die englische Bezeichnung für Ferkel, übertrug sich mit der Zeit auf Motorräder der Marke.



Auf dem Tank und dem Vorderkotflügel der Fast-Johnnie-Modelle ersetzt der Schriftzug „Harley-Davidson“ einen der dünnen Streifen. Je nach Modell wurden die Streifen auf dem vorderen und hinteren Schutzblechen, auf der Oberseite und den Flanken des Tanks, auf der Vorderseite der Verkleidung sowie auf den Seitendeckeln und Koffern aufgetragen. Das „Enthusiast Motorcycle Collection“-Logo findet man auf dem hinteren Fender.



Die Harley-Davidson Low Rider ST, Street Glide ST und Road Glide ST kostet im „Fast Johnnie“-Look 25.875 Euro bzw. 38.975 Euro (Österreich: 31.315 Euro und 47.595 Euro). (aum)