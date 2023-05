Kleiner Cruiser von QJ Motor

Der chinesische Hersteller QJ Motor ergänzt sein Modellprogramm an Leichtkrafträdern um die SRV 125. Der kleine Cruiser schöpft das Leistungslimit von 15 PS (11 kW) in dieser Klasse voll aus. Der Ein-Zylinder-Motor ist mit einem Sechs-Gang-Getriebe verbunden. Ungewöhnlich für das Segment sind die Öldruck-Federbeine hinten, die sich zudem stufenlos verstellen lassen. Erhältlich ist die QJ Motor SRV 125 in Schwarz und in Orange für 3399 Euro. (aum)