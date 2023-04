Toyota erzielt bestes erstes Quartal in Europa seit 15 Jahren

Toyota Europa ist erfolgreich ins Jahr gestartet. Von Januar bis März 2023 konnten die europaweit insgesamt 291.721 Fahrzeuge verkaufen. Dies entspricht nicht nur einem Zuwachs von 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, sondern markiert das erfolgreichste erste Quartal seit 2008.

Verantwortlich für das Wachstum ist insbesondere die große Nachfrage nach den Toyota- und Lexus-Hybridfahrzeugen, die im ersten Quartal um vier Prozent gestiegen ist. 72 Prozent aller in Europa verkauften Fahrzeuge verfügen mittlerweile über einen alleinigen oder unterstützenden Elektromotor.



Toyota bleibt mit einem Marktanteil von 6,6 Prozent nach wie vor auf Platz zwei der absatzstärksten Pkw-Marken in Europa. Im ersten Quartal 2023 wurden insgesamt 278.752 Fahrzeuge verkauft, was einer Steigerung von drei Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Die beliebtesten Modellreihen waren Yaris Cross, Yaris, C-HR, Corolla und RAV4, die 74 Prozent und damit nahezu drei Viertel des Gesamtabsatzes ausmachten. Lexus verkaufte im gleichen Zeitraum 12.969 Fahrzeuge und steigerte damit seinen Anteil elektrifizierter Fahrzeuge am Gesamtabsatz auf 83 Prozent. (aum)