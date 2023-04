Volkswagen entwickelt stärkeren Elektroantrieb

Volkswagen hat für die ID-Modellfamilie einen neuen und stärkeren Hinterachsantrieb entwickelt. Der APP550 wird voraussichtlich Ende des Jahres in den ersten Fahrzeugen angeboten und leistet 210 kW (286 PS). Das maximale Drehmoment liegt bei rund 550 Newtonmetern. Durch verschiedene Maßnahmen wurde die Effizienz des elektrischen Antriebs gesteigert, was die Reichweite der Fahrzeuge erhöht. Gefertigt wird der APP550 im Komponentenwerk in Kassel. (aum)