Der Mini Countryman fährt in Zukunft auch rein elektrisch

BMW wird im November in Leipzig mit dem Bau der neuen Generation des Mini Countryman beginnen. Ihn wird es dann erstmals auch rein elektrisch geben. Das Modell legt in der Länge um 13 Zentimeter auf 4,43 Meter zu und in der Höhe um fast sechs Zentimeter auf 1,63 Meter. Der künftige Countryman E(lectric) wird 140 kW (191 PS) leisten, die Allradversion SE All4 mit zwei Elektromotoren und Boost-Funktion kommt auf 230 kW (313 PS). Die Batterie hat eine Kapazität von 64,7 kWh, die für eine Reichweite von etwa 450 Kilometern stehen soll. Bei der Innenraumgestaltung soll viel recyceltes Material eingesetzt werden. (aum)