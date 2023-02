Valmet Automotive nimmt Batteriewerk in Deutschland in Betrieb

Valmet Automotive hat in Kirchardt bei Heilbronn sein erstes deutsches Batteriewerk in Betrieb genommen. Dort werden Hochvoltsysteme für Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride gefertigt. Zunächst handelt es sich um Module, Packs und das Batteriemanagementsystem in Kleinserie für die PHEV-Variante einer exklusiven Sportwagenmarke. Der Start der Vorserienproduktion ist für Sommer geplant. Laut Valmet Automotive liegt hierfür der Großauftrag eines deutschen Herstellers vor.

Derzeit hat das Werk des finnischen Unternehmens rund 60 Beschäftigte, bis zum nächsten Jahr soll die Belegschaft auf rund 150 Mitarbeiter wachsen. Die Produktionsfläche umfasst etwa 11.500 Quadratmeter.



Valmet hat vor vier Jahren im finnischen Salo sein erstes Batteriewerk eröffnest. Seitdem wurden dort mehr als eine Million Batteriesysteme für Hybrid-, Plug-in und vollelektrische Fahrzeuge produziert. (aum)