Bei Valmet startet die Produktion des Lightyear 0

Auftragsfertiger Valmet Automotive hat heute in seinem Werk Uusikaupunki in Finnland mit der Serienproduktion des Lightyear 0 begonnen. Zunächst soll ein Fahrzeug pro Woche gebaut werden, dann die Fertigung im nächsten Jahr schrittweise erhöht werden. Das Solarauto aus den Niederlanden hat einen Luftwiderstandsbeiwert von lediglich 0,175, kostet 250.000 Euro und soll in 946 Exemplaren gebaut werden, ehe in zwei, drei Jahren ein massenkompatibles Nachfolgemodell auf den Markt kommt.

Der Lightyear 0 verfügt über vier Radnabenmotoren und eine Leistung von 130 kW (170 PS). Dank der Solarzellen auf dem Dach kann laut Hersteller im Idealfall Strom für rund 70 weitere Kilometer generiert werden. Damit nähert sich das Fahrzeug einer WLTP-Normreichweite von 700 Kilometern. Die gute Aerodynamik und das geringe Gewicht von unter 1,6 Tonnen machen es möglich, dass die über fünf Meter lange Limousine dabei mit einer vergleichsweise kleinen Batterie von 60 kWh auskommt. (aum)