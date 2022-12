Cupra Urban Rebel Racing Concept bei Forza Horizon 5

Cupra schickt den Urban Rebel Racing Concept in die Welt des virtuellen Rennspiels Forza Horizon 5. Das vollelektrische Konzeptfahrzeug hat eine Spitzenleistung von 320 kW (435 PS) und eine Dauerleistung von 250 kW (340 PS). Es beschleunigt in 3,2 Sekunden von null auf 100 km/h. Der virtuelle Cupra Urban Rebel Racing Concept ist für jeden zugänglich, der Forza Horizon 5 während der Horizon-Holidays-Serie spielt. Es kann bis zum 5. Januar 2023 mit dem Reiter „Geschenkabwurf“-Option im Nachrichtenzentrum kostenlos eingelöst werden. Es handelt sich um den zweiten Cupra in dem Spiel nach dem Tavascan XE, der in zwei Jahren in Serie gehen soll. (aum)