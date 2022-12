„Triumph Street Triple“-Cup geht in die 16. Saison

Für den „Triumph Street Triple“-Cup geht es nächstes Jahr in die 16. Saison. Die für 2023 grundlegend überarbeitete Street Triple 765 RS inklusive Cup-Paket bietet Veranstalter Matthias Schröter in Kooperation mit Triumph Neckar-Alb ab 13.990 Euro an. Nach wie vor bleiben aber Street Triple aller Jahrgänge startberechtigt. Parallel dazu steht allen Sportbikes der Marke die Triumph-Challenge offen. Das Startgeld für beide Klassen beginnt bei 2690 Euro für fünf Rennwochenenden mit zehn Rennen. Gaststarts sind ab 499 Euro möglich.

Neu ist im nächsten Jahr ein kostenfreies Programm für Neueinsteiger. Dabei übernimmt ein Cup-Teilnehmer die Patenrolle bringt dem Rookie das Renn-ABC bei. Er hilft dem Neuling bei der Vorbereitung des Motorrads, beim Zusammenstellen des Boxen-Equipments und der Fahrtechnik sowie den Abläufen auf und neben der Rennstrecke



Saisonauftakt für den Street-Triple-Cup ist am zweiten Juni-Wochenende am Nürburgring. Es folgen Most (7.–9.7.), Oschersleben mit noch offenem Termin und Schleiz (1.–3.9.) sowie Frohburg (16.–17.9.).



Weitere Informationen und Ausschreibungsunterlagen gibt es auf der Webseite www.triumph-racing.de. (aum)