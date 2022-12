Der Volkswagen ID Buzz ist Deutschlands „Auto des Jahres“. Die Entscheidung traf eine 27-köpfige Jury aus Motorjournalisten. Zur Wahl um den Titel „German Car of the Year 2023“ (GCOTY) standen insgesamt fünf Fahrzeuge, die zuvor jeweils in ihrem Segment den Klassensieg errungen hatten.

Finalisten waren neben dem ID Buzz der Opel Astra (Kompaktklasse bis

30.000 Euro Einstandspreis), der Genesis GV60 (Premiumklasse bis 60.000 Euro), der Land Rover Range Rover (Luxusklasse über 60.000 Euro) und der Ferrari 296 (Performanceklasse. Sie wurden aus allen maßgeblichen seit Ende 2021 auf dem deutschen Markt neu erschienenen Fahrzeugen gewählt.



Mit dem Volkswagen ID Buzz setzte sich zum fünften Mal in Folge ein Elektroauto bei dem Wettbewerb durch: 2019 hieß der GCOTY-Sieger Jaguar I-Pace, im Jahr darauf war es der Porsche Taycan, 2021 folgte der Honda e und im vergangenen Jahr gewann der Hyundai Ioniq 5.



Unterstützt wird der German-Car-of-the-Year-Award unter anderem vom Beratungsunternehmen Aitastic und von ZF. (aum)