Skoda Vision 7S kommt für ein paar Tage nach Deutschland

Skoda zeigt am Wochenende sein Konzeptfahrzeug Vision 7S erstmals in Deutschland. Besucher des „Drive.Volkswagen Group Forum“ in Berlin können die Studie von Freitag bis Sonntag (2.–4.12.) aus nächster Nähe betrachten. Das siebensitzige SUV weist auf die künftige Designausrichtung der Marke hin und befindet sich im Gebäudebereich „DRIVE.studio“. Der Ausstellungsraum öffnet am 2. Dezember um 16 Uhr. Am 3. und 4. Dezember ist jeweils von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Seine Weltpremiere feierte der Vision 7S am 30. August in Prag. Die elektrische Konzeptstudie besitzt einen 89-kWh-Akku mit bis zu 200 kW Ladeleistung. Damit lässt sich eine maximale Reichweite von mehr als 600 Kilometern im WLTP-Zyklus erzielen. Das Fahrzeug zeigt auch die künftige Interieurkonzeption bei Skoda, die bei der Bedienung auf eine Mischung aus haptischen und virtuellen Elementen. Der Vision 7S verfügt über einen in die Mittelkonsole integrierten Kindersitz und bietet zwei unterschiedliche Innenraumkonfigurationen: fahren und relaxen. Je nach Modus verändern sich die Positionen von Lenkrad, Instrumententafel, Sitzen und Bildschirmen.



Das Drive-Forum des VW-Konzerns befindet sich an der Ecke Friedrichstraße 84/Unter den Linden. (aum)