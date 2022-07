Mit der Vision 7S auf das nächste Level

Auch Skoda baut jetzt einen Spannungsbogen für seine nächste Designsprache auf, heute mit der ersten Skizze des Innenraums der Konzeptstudie Vision 7S, eines rein elektrischen Fahrzeugs. Seine neuartige und variable Innenraumarchitektur bietet Platz für bis zu sieben Personen in drei Sitzreihen. Nachhaltige Materialien prägen das minimalistisch angelegte Interieur. Die neue Designsprache soll eine hohe Funktionalität und intuitive Bedienbarkeit in der digitalen Welt bieten.

Das Interieur präsentiert sich in einem symmetrischen Wrap-around-Design, dazu kommt ein breites, horizontales Armaturenbrett, das sich bis zu den Türen erstreckt und für ein besseres Raumgefühl sorgt. Oliver Stefani, Leiter Skoda Design, findet „unsere neue Designsprache minimalistisch, funktional und authentisch“. Dabei setze das Team auch künftig konsequent auf klassische Skoda-Tugenden, etwa ein großzügiges Raumangebot, leichte Bedienbarkeit und ausgeprägte Funktionalität.



Stefani verweist auf verschiebbare Interieurelemente und neu entwickelte „Simply Clever“-Features wie einen integrierten Kindersitz, integriert in die Mittelkonsole. Eine Handauflage mache die Interaktion mit dem Touchscreen und mit den haptischen Tasten angenehm. Am neu gestalteten Lenkrad finden sich ebenfalls haptische Bedienelemente. Ambientelicht illuminiert verschiedene Bereiche des Innenraums, sorgt für Beleuchtung beim Ein- und Aussteigen und informiert unter anderem über den Ladestatus. An den Rückenlehnen der Frontsitze befinden sich für Passagiere in der zweiten und dritten Sitzreihe Halter für Multimediageräte, außerdem integrierte Backpacks.



Der kann über zwei verschiedene Konfigurationen ein neues Raumerlebnis für „Fahren“ und „Relaxen“ bieten. Im Fahr-Modus sind alle Bedienelemente ideal und der zentrale Touchscreen vertikal ausgerichtet. Der Relax-Modus kann bei Lade- oder Zwischenstopps aktiviert werden: Dann schieben sich Lenkrad und Instrumententafel nach vorn und die Sitze der ersten und zweiten Reihe fahren für eine noch entspanntere Sitzposition nach hinten. (aum)