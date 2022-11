EICMA 2022: Malaguti bringt seine 125er auf Vordermann

Malaguti stellt auf der EICMA (–13.11.) neben der gerade im Markt eingeführten Drakon 125 das Update der übrigen Modelle vor. Die XSM 125 und die XTM 125 werden vom Design her etwas an die Drakon angepasst und erhlaten zum neuen Jahr einen neuen Auspuff und eine neue Sitzbank. Wichtigste Änderung aber ist die Einführung von ABS. Obendrein gibt es LED-Technik und Tagfahrlicht. Auch die Linien des Leichtkraftrollers Madison 125 wurden neu gezeichnet. Der Scooter zeigt sich optisch nun deutlich sportlicher. Als Konzept zeigt die vor vier Jahren vom österreichischen Großimporteur KSR gekaufte italienische Traditionsmarke das 70 Kilogramm leichte Elektro-Krad XAM. In welcher Leitungsklasse es spielt, wurde nicht erläutert. Eine Serienversion ist aber in Assicht gestellt. (aum)