Hyundai startet Verkauf des Ioniq 6

Mit dem Sondermodell „First Edition“ startet Hyundai am 9. November den Verkauf des Ioniq 6. 1000 der 2500 Fahrzeuge in Europa sind für Deutschland reserviert. Das 66.400 Euro teure Einführungsmodell verfügt über Allradantrieb und eine 77,4 kWh große Hochvoltbatterie. Dank des extrem niedrigen Luftwiderstandbeiwertes von 0,21 hat der Ioniq 6 in der Standardversion mit Heckantrieb und 18-Zoll-Bereifung eine Reichweite von über 600 Kilometern. Das Allradmodell mit größeren Rädern kommt immer noch auf über 500 Kilometer.

Das Editionsmodell verfügt unter anderem über Embleme in dunkler Aluminiumoptik, 20 Zoll große Räder und eine schwarzes Interieur mit Stoff-Leder-Relaxsitzen, die ökologisch verarbeitetes Echtleder mit Kunstleder und Bezugsstoff mit Tartan-Webmuster. Weitere Merkmale sind automatisch ausklappende Türgriffe, Head-up-Display, Glasschiebedach, Bose Soundsystem und künstlicher Fahrsound. Das 800-Volt-Batteriesystem des Ioniq 6 unterstützt ultraschnelles Laden mit bis zu 240 kW und ermöglicht es, den Akku innerhalb von 15 Minuten für eine Reichweite von 351 Kilometern aufzuladen.



Das Fahrzeuge kann ab kommenden Mittwoch und 10 Uhr unverbindlich online vorreserviert werden (https://www.hyundai.de/modelle/ioniq-6-first-edition/). Der Ioniq 6 wird dann voraussichtlich im März oder April ausgeliefert. (aum)