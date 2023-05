Auch animierter Spider-Man fährt Hyundai

Hyundai und Sony Pictures kooperieren erneut bei dem kommenden Animationsfilm „Spider-Man: Across the Spider-Verse“. In dem Streifen, der ab Juni weltweit in die Kinos kommt, ist ein „Flying Prophecy“ zu sehen – also eine fliegende Version des realen Konzeptfahrzeugs, das zum Design des Hyundai Ioniq 6 inspirierte. Darüber hinaus werden einige künftige Mobilitätskonzepte von Hyundai Motor angedeutet, darunter mit dem Advanced Air Mobility (AAM) auch eine Art Flugtaxi sowie ein fiktives selbstfahrendes Robotaxi, das auf dem Pony basiert, dem ersten eigenständigen Hyundai-Modell. Alles wird im Kontext von „Nueva York“ gezeigt, einer Stadt im Spider-Verse des Jahres 2099.

Die erneute Zusammenarbeit folgt einer Werbepartnerschaft, die Hyundai Motor 2020 mit Sony Pictures geschlossen hatte. Zu den bisherigen Filmen gehörten „Spider-Man: No Way Home“ (2021) mit dem Ioniq 5 und dem Tucson sowie „Uncharted“ (2022) mit dem Konzeptfahrzeug Tucson Beast sowie verschiedenen Hyundai Serienfahrzeugen.(aum)