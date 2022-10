Porsche leicht im Plus

Porsche hat in den ersten neun Monaten 221.512 Autos ausgeliefert. Das ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein leichtes Plus von zwei Prozent. Beliebtestes Modell bleibt der Cayenne. Zulegen konnte der Sportwagenhersteller vor allem in Europa. Hier wurden zwischen Januar und September 42.204 Fahrzeuge abgesetzt und damit elf Prozent mehr als im Vorjahr. In Deutschland stiegen die Neuzulassungen um neun Prozent auf 20.850 Einheiten.

In China, dem nach wie vor größten Einzelmarkt für Porsche, lag der Absatz mit 68.766 Fahrzeugen wegen des strengen Lockdowns ein Prozent unter Vorjahr. In Nordamerika gingen die Verkaufszahlen um vier Prozent auf 56.357 Autos bei deutlichem Wachstum im dritten Quartal und einem starken Vorjahresergebnis zurück. (aum)