Zwei Neue in der Seat-Kommunikation

Nach dem Weggang von Matthias Becher verstärkt Seat Deutschland seine Kommunikationsabteilung mit zwei Frauen. Bianca König wird als Pressereferentin zusammen mit Denis Bach im Bereich Produkt, Technik und Testwagen arbeiten, Rebecca Luh unterstützt Sabine Stromberger bei der Veranstaltungsorganisation.

Bianca König bringt 20 Jahre Erfahrung in Marketing, PR und Werbung mit – sowohl agentur- als auch unternehmensseitig. Nach Stationen bei RS Components und Ogilvy One arbeitete sie zuletzt im Social-Media-Team des Taschenlabels ZWEI.



Rebecca Luh ist bereits seit 2014 bei Seat. Sie arbeitete zunächst im Team Händlernetzentwicklung, ab 2018 als Assistentin in der Händlerorganisation. Während ihres Studiums der Angewandten Medien- und Kommunikationswissenschaften mit dem Schwerpunkt Public Relations ging Luh für ein halbes Jahr nach Ecuador. Dort wirkte sie in der Kommunikation für eine gemeinnützige Organisation mit. (aum)