Volkswagen Gen Travel für die Mobilität im nächsten Jahrzehnt

Er soll einen „einen realistischen Ausblick auf die Mobilität im nächsten Jahrzehnt“ geben: der „Gen.Travel“. Der Volkswagen-Konzern präsentiert die vollelektrische Designstudie, die das autonome Fahren auf höchstem Niveau (Level 5) beherrscht, an diesem Wochenende auf der „Chantilly Arts & Elegance“ in Frankreich. Der reale Prototyp ist mit seinem modularen Interieurkonzept als Fahrzeug für Mobility-as-a-Service ausgelegt und soll die Pubilkumsreaktionen testen.

Je nach Konfiguration können bis zu vier Personen mitfahren. Flügeltüren erlauben einen bequemen Ein- und Ausstieg. Für Geschäftsreisen bietet das Konferenz-Setup vier bequeme Sessel und einen Tisch in der Mitte, während das Overnight-Setup zwei Sitze in ein Betten verwandelt. Das Lichtkonzept im Innenraum soll für entspanntes Reisen sorgen. Für Familienausflüge kann der Gen Travel mit Frontsitzen für das Unterhaltungsprogramm der Kinder via Augmented Reality (AR) konfiguriert werden. Für hohen Komfort sorgt ein vorausschauendes und KI-gestütztes Fahrwerk. Auch für das Kolonnenfahren (Platooning) ist der Gen Travel ausgelegt. (aum)