Mahle bekommt eine neue Geschäftsführung

Arnd Franz (57) wird neuer CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung von Mahle. Er tritt die Nachfolge von Matthias Arleth an, der Ende April das Unternehmen verlassen hat. Markus Kapaun (48) wird zum November als CFO die Finanzführung übernehmen, da Michael Frick auf eigenen Wunsch aus dem Konzern ausscheidet.

Arnd Franz startete seine berufliche Laufbahn nach dem Studienabschluss in Betriebswirtschaftslehre im Jahr 1992 bei der Deutschen Industrie‐Holding in Frankfurt am Main, zunächst im Konzerncontrolling und später als Kaufmännischer Leiter verschiedener Tochtergesellschaften. Es folgten Stationen in gleicher Funktion bei TEV und als Kaufmännischer Geschäftsführer bei Magna Seating Systems Europe. 2001 wechselte der gebürtige Stuttgarter als Geschäftsführer zu Mahle Tennex North America und übernahm in der Folgezeit verschiedene Funktion am Stammsitz in Stuttgart Franz gehörte der Konzern-Spitze von 2013 bis 2019 als Geschäftsführer Vertrieb, Anwendungsentwicklung und Aftermarket an, bevor er als CEO zu LKQ Europe wechselte und nun zurückkehrt.



Markus Kapaun, ebenfalls in Stuttgart geboren, verbrachte seine gesamte bisherige Karriere bei Mahle. Nach dem Abschluss seines Studiums der Betriebswirtschaftslehre stieg er im Jahr 2003 als Trainee im Corporate Controlling ein. Es folgten Stationen als Leiter Controlling in Brasilien sowie der Geschäftsbereiche Industrie und Filtration und Motorperipherie in Stuttgart. Danach wechselte er als Vice President Finance, Accounting, IT & Legal Affairs North America zu Mahle Industries in die USA. Seit 2020 ist Kapaun Vice President Finance & Accounting Europe mit Sitz in Stuttgart und außerdem Mitglied der Geschäftsführung der Mahle Behr Verwaltung GmbH. (aum)