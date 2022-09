Yamaha verspricht noch mehr Nähe zu den Werksrennern

Yamaha wird voraussichtlich im Januar Motorsportlern und Track-Day-Kunden die optimierte R1 GYTR anbieten. Versprochen werden eine verbesserte Motorleistung über das gesamte Drehzahlband+ und ein verfeinertes Handling. Zudem wurden in Übereinstimmung mit dem Stock-1000-Reglement Bremsen und Aerodynamik optimiert. Serienmäßig wird die Rennmaschine mit über 25 ausgewählten Teilen von Genuine Yamaha Technology Racing (GYTR) sowie einer Akrapovic-Auspuffanlage ausgeliefert.

Weiteres Performancepotenzial bieten die über 400 Komponenten, die in den europaweit 17 GYTR-Pro-Shops angeboten werden, von denen zwei in Deutschland beheimatet sind. Mit dem Sortiment lässt sich die R1 GYTR noch näher an die Werksrennmaschine der Superbike-WM heranbringen.



Die Yamaha R1 GYTR ’23 wird für 28.294 Euro mit weiß grundierter Verkleidung angeboten. (aum)