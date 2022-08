Sally erzielt 3,6 Millionen Dollar für gute Zwecke

Ein nettes Sümmchen für Girls Inc., ein gemeinnütziger US-Verein zur Unterstützung benachteiligter junger Frauen, sowie für USA for UNHCR, der UN-Organisation zur Hilfe von Flüchtlingen aus der Ukraine, brachte jetzt eine ganz besondere Versteigerung am Ende der Monterey Car Week in Kalifornien zusammen. RM Sotheby’s, weltweit umsatzstärkstes Auktionshaus von Sammlerfahrzeugen, überreichte für 3,6 Millionen Dollar ein Auto an einen zahlungskräftigen Bieter, das es nur einmal auf der Welt gibt: einen Porsche 911 Carrera GTS mit dem Beinamen Sally Special.

Das Vorbild des Sportwagens entstammt den computeranimierten „Cars“-Filmen der Pixar Animation Studios, einer Tochtergesellschaft des Disney-Konzerns. Darin kommen keine Leute vor, sondern ausschließlich Autos, die menschliche Eigenschaften und Wesenszüge aufweisen und ebenso denken, reden und handeln. Eins davon ist Sally Carrera, die im dritten und jüngsten Car-Streifen eine Schlüsselrolle spielt und sich als junge Frau in Lightning McQueen verliebt, einen roten NASCAR-Rennwagen, der die Hauptrolle in allen Cars-Filmen spielt.



Anlässlich des 20. Geburtstags von Sally Carrera entschloss sich ein kleines Team aus den Pixar Animation Studios sowie der Porsche Exclusive Manufaktur in Stuttgart, der computeranimierten Kunstfigur Leben einzuhauchen – als Hightech-Projekt für das echte Leben auf der Straße. Nach Fertigstellung sollte es für einen guten Zweck versteigert werden.



„Das Auto basiert auf der schnellsten und agilsten Variante der 911 Carrera Modellreihe, dem 480 PS starken 911 Carrera GTS. Es ist mit einem Schaltgetriebe ausgestattet und greift damit Sally Carreras Leidenschaft zum Fahren auf“, erklärt Boris Apenbrink, Leiter Porsche Exclusive Manufaktur Fahrzeuge. „Der 911 Sally Special war eines der intensivsten, emotionalsten und detailverliebtesten Sonderwunsch-Projekte, an denen unser Team bisher gearbeitet hat.“



Und nicht nur das. In Monterey sollte der Sportwagen einen „Weltrekord für den teuersten Sonderwunsch-Porsche, der jemals verkauft wurde“ aufstellen wie RM Sotheby’s stolz verkündete. Der Auktionsumfang umfasste nicht nur den Wagen, sondern auch ein besonderes Indoor Car Cover von Porsche Tequipment, ein Radregal mit einem zusätzlichen Radsatz bestehend aus Carrera-Exclusive-Design-Rädern, ein Buch zur Entwicklung und Fertigung des Einzelstücks sowie eine so genannte „Timecapsule Collection“, die unter anderem originale Zeichnungen der Designer Shuichi Yamashita und Bob Pauley beinhaltet.



Teilnahmeberechtigt an der Auktion waren ausschließlich US-amerikanische Staatsbürger. Sally samt Zubehör dürften nun einen Platz in seiner Sammlung finden. (Hans-Robert Richarz, aum)