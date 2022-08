Neuer Radlader von Caterpillar

Caterpillar erweitert das Angebot an etwas preisgünstigeren Ausführungen in seiner „General Construction“-Reihe um den Cat 966 GC. Der Radlader hat ein Einsatzgewicht von 22 Tonnen und eine Auskipphöhe von 4,20 Meter. Der 325 PS (239 kW) starke Motor ist an ein Getriebe mit je vier Vorwärts- und Rückwärtsgängen gekoppelt. Auf Wunsch können unter anderem Selbstsperrdifferenziale bestellt werden. Eine Klimaanlage und Rückfahrkamera gehören zur Serienausstattung. (aum)