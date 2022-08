Christian Vossen leitet Suzuki Motorrad

Christian Vossen (41) übernimmt als General Manager Sales & Marketing Motorcycle die Verantwortung für den Geschäftsbereich Motorrad bei Suzuki Deutschland. Er folgt auf Stefan Fleschhut, der die Leitung zuletzt interimsmäßig innehatte und weiterhin als General Manager Sales & Marketing Marine tätig ist.

Christian Vossen verfügt über umfassende Marktkenntnisse in Deutschland und auf internationaler Ebene. Er war in verschiedenen Funktionen in der Vergangenheit für die Entwicklung der Handelsorganisationen von Triumph, BMW und Ducati zuständig. Zuletzt leitete er das Geschäft für MV Agusta in der DACH-Region. Vossen berichtet direkt an Daniel Schnell, der das gesamte operative Geschäft des Importeurs verantwortet. (aum)