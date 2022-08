Die Kraftstoffpreise sind deutlich gesunken

Sollen die Autofahrer vor dem Ende des Tankrabatts in drei Wochen noch einmal gnädig gestimmt werden? Nach Marktbeobachtungen des ADAC sind die Kraftstoffpreise in Deutschland im Vergleich zur Vorwoche deutlich günstiger geworden. Dies gilt insbesondere für Diesel: Der Preis für einen Liter Diesel sank binnen sieben Tagen im Schnitt um 3,7 auf ein bundesweites Mittel von 1,890 Euro. Der Durchschnittspreis für einen Liter Super E10 ging um 2,5 Cent auf 1,707 Euro zurück.

Laut Automobilclub sind das Anpassungen an die ebenfalls niedrigeren Rohölnotierungen. Kostete ein Barrel Rohöl der Sorte Brent in der Vorwoche noch rund 100 US-Dollar, sind jetzt etwa 96 Dollar zu bezahlen. In den vergangenen Wochen hatte der ADAC die Preise an den Tankstellen mehrfach als deutlich überhöht bezeichnet. (aum)