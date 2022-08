Der Tankrabatt läuft in vier Wochen aus

Leichte Entspannung bei Benzin, praktisch keine Änderung bei Diesel – so sieht der ADAC die Entwicklung der Kraftstoffpreise. Für einen Liter Super E10 müssen die Autofahrer derzeit im bundesweiten Mittel 1,732 Euro bezahlen und damit 1,8 Cent weniger als in der Vorwoche. Ein Liter kostet laut Automobilclub aktuell im Schnitt 1,927 Euro – ein Minus von 0,1 Cent.

Die Kraftstoffpreise sind aus Sicht des ADAC im Vergleich zum Rohölpreis weiter viel zu hoch. Der Tankrabatt, bei dem die Energiesteuer zusammen mit der anteiligen Mehrwertsteuer am 1. Juni bei Benzin um 35 Cent je Liter, bei Diesel um 17 Cent gesenkt wurde, läuft in vier Wochen aus. Danach wird die Steuer wieder in gewohntem Umfang erhoben mit der Folge, dass die Kraftstoffpreise wieder mehr als zwei Euro kosten dürften. (aum)