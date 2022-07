Bester Restwert unter den Kompakt-Vans

Die Schwacke GmbH, Spezialist für Kfz-Marktpreise und deren Entwicklung, hat die Bestseller in der Kategorie Kompakt-Vans analysiert. Annahmen bei dieser Restwert-Prognose: Alter 36 Monate und Laufleistung 60.000 Kilometer. Wertstabilstes Modell ist danach der aktuelle Ford Tourneo Connect mit einem Restwert von 69,8 Prozent des Listenpreises. Dies bedeutet, dass dieses Multifunktions-Fahrzeug innerhalb von drei Jahren lediglich 30,2 Prozent seines ursprünglichen Werts verliert. Damit liegt der Tourneo Connect vor allen Wettbewerbern.

Das Segment der Kompakt-Vans zeichne sich bei den Restwerten durch eine außergewöhnlich große Bandbreite aus, so die Experten von Schwacke. Die Prognosen reichten von 51,9 Prozent am unteren Ende bis zu 69,8 Prozent für den Ford Tourneo Connect am oberen Ende. „Kaum ein Segment ist heutzutage so inhomogen besetzt", kommentierte Schwacke-Geschäftsführer Thorsten Barg die aktuelle Restwert-Analyse seines Unternehmens. Die untersuchten Fahrzeuge variieren den Angaben zufolge um plus oder minus vier Prozentpunkte um den Mittelwert von 57,2 Prozent. (aum)