50.000 Besucher feiern in Hamburg die Harley

Nach pandemiebedingter Pause haben die „Hamburg Harley Days“ am vergangenen Wochenende mit rund 50.000 Besuchern ihr Comback gefeiert. An die 15.000 Motorräder kamen auf dem Gelände des Großmarktes zusammen. Auf rund 40.000 Quadratmetern Fläche präsentierte sich die Marke aus Milwaukee mit ihrem Modellprogramm, Möglichkeiten zu Probefahrten und zwei Bühnen für Live-Musik. Der polnische Stuntman Maciej „DOP“ Bielicki zeigte in einer Show seine Fahrkünste. Zum traditionellen Höhepunkt der Hamburg Harley Days schlossen sich am Sonntagmittag 4000 Motorradfahrer der großen Parade durch die Stadt an, die von promintenten Harley-Besitzern wie Miriam Höller, Julia Dorny, Simon Böer, Till Demtrøder, Eddi Kante und Fabian Zahr angeführt wurde.

Premiere feierte in Hamburg auch die Kooperation mit Ford. Der Kölner Automobilhersteller stellte den Veranstaltern acht Ranger zur Verfügung und stellte einige Showcars aus, darunter einen Mustang-Polizeiwagen und einen Ranger Raptor SIP sowie den Mustang Bullit. Ford ist auch bei weiteren Veranstaltungen von Harley-Davidson Veranstaltungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in diesem Jahr Partner. (aum)