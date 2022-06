Ford begleitet Harley-Davidson

Ford ist in diesem Jahr offizieller Mobilitätspartner von Harley-Davidson in Deutschland, Österreich und in der Schweiz und wird sich auch auf den „Hamburg Harley Days 2022“ an diesem Wochenende (–26.6.) präsentieren. Im Mittelpunkt steht der Ranger als Zug- und Showfahrzeug für den legendären Motorradhersteller aus den USA bereit. Im Rahmen der Veranstaltung wird Ford weitere Fahrzeug-Highlights präsentieren, darunter ein Mustang Cabrio California Special Edition, einen V8-Oldtimer aus der Kölner Klassikabteilung und den neuen E-Transit.

Als Zugfahrzeuge werden am Hamburger Großmarkt sechs Ford Ranger Stormtrak eingesetzt sowie als Showfahrzeuge ein Ranger Wolftrak und ein Ranger Raptor zu sehen sein. Den Abschluss der Hamburg Harley Days bildet die Parade am Sonntag, zu der auch Fahrer anderer Marken willkommen sind. Die Ausfahrt führt die Tausenden von Motorradfans über 25 Kilometer durch die Kulisse des Hamburger Hafens, der Hafen-City, an Elbphilharmonie und Landungsbrücken bis zur Reeperbahn und wieder zurück zum Großmarkt.



Ford wird auch die „Swiss Harley Days“ in Lugano (1.–3.7.) und die „European Bike Week“ (6.-11.9.) September am Faaker See in Österreich begleiten. (aum)