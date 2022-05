Volkswagen feiert 20 Jahre Touareg

Mit dem Sondermodell „Edition 20“ feiert VW 20 Jahre Touareg. Äußere Merkmale der Geburtstagsausstatttung sind die neue Lackierung Meloe Blue, exklusive 20-Zoll-Felgen, kirschrote LED-Rückleuchten, eine Editionsplakette an der B-Säule und abgedunkelte Scheiben sowie Radläufe und Diffusor in glänzendem Schwarz. Das Interieur zeichnet sich durch schwarze Ledersitze mit hellbeigen Kontrastziernähten aus. Dazu kommen Doppelnähte in Ceramique/Rot auf Armaturenbrett, dem Lenkrad und Türinnenseiten. Der belederte Automatikwählhebel ist ebenso wie die beleuchteten Einstiegsleisten mit dem „Editon 20“-Schriftzug versehen.

Das Sondermodell ist ab sofort bestellbar und ab Mitte Juni in vier verschiedenen Motorisierungen erhältlich. Die Preise starten bei 77.530 Euro für den V6 TDI mit 231 PS (170 kW). Allradantrieb und Acht-Gang-Automatik sind Standard. (aum)