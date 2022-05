Hyundai startet Kampagne für sein Robotaxi

Hyundai hat eine globale Kampagne für sein vollelektrisches Robotaxi auf Basis des Ioniq 5 gestartet, Das Fahrzeug war erstmals auf der IAA Mobility 2021 in München zu sehen und erlaubt hochautomatisiertes Fahren der Stufe 4 im fahrerlosen Betrieb. In zwei Videos zeigt Hyundai, wie das Robotaxi sicher fährt und sich um die Fahrgäste kümmert, etwa wenn sie nicht angeschnallt sind. Motional, ein weltweit führendes Unternehmen in diesem Bereich, will das Fahrzeug ab nächstem Jahr in Zusammenarbeit mit Ride-Hailing-Diensten in großen Städten der USA einsetzen. Den Anfang soll Las Vegas machen. (aum)