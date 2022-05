Opel Manta GSe Elektro-Mod: Gelungenes Marketing

Der Internationale Deutsche PR-Preis in der Kategorie „Marketing-Kommunikation“ geht in diesem Jahr an Opel. Die Jury der DPRG (Deutsche Public Relations Gesellschaft) zeichnet damit Projekt und Präsentation des Manta GSe Elektro-Mod aus. Die Jury begründete ihre Entscheidung bei der Preisverleihung gestern in Hannover wie folgt: „Auf Basis des legendären Manta A verbindet der batterie-elektrische Elektro-Mod Tradition und Moderne. Das – Achtung Wortspiel – Mantra für den Manta: ‚Zurück in die Zukunft‘. Ergebnis: überwältigendes Feedback in Medien und Social Media weltweit.“

Der Opel Manta GSe Elektro-Mod, ein Einzelstück, wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Ende vergangenen Jahres wurde der Neoklassiker zum „Best Concept Car of the Year“ in Frankreich und Spanien gekürt. Zu Jahresbeginn gab es dann beim Pariser Festival Automobile International den Preis „Grand Prix du Festival“ für die „gelungene Neuinterpretation eines historischen Modells“.



Als Restomod wird üblicherweise ein altes Fahrzeug bezeichnet, das nach der Restaurierung äußerlich ganz oder weitestgehend dem Original entspricht, aber moderne Technik unter dem Blech hat. (aum)