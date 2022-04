Ford beginnt mit der Produktion des F-150 Lightning

Ford hat in seinem Electric Vehicle Center am Stammsitz in Dearborn mit der Serienproduktion des F-150 Lightning begonnen. Nach Unternehmensangaben liegen bereits 200.000 Reservierung für die Elektroversion des seit Jahrzehnten meistverkauften Autos der USA vor. Bis 2023 soll die Fertigung auf 150.000 Einheiten pro Jahr hochgefahren werden. Ford hat dafür insgesamt 950 Millionen Dollar (ca. 890 Millionen Euro) investiert und 750 neue Jobs geschaffen. Der F-150 Lightning hat eine Reichweite von rund 500 Kilometern haben und soll in unter fünf Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen können. Der Basispreis für den ersten Full-Size-Elektro-Pick-up eines Volumenherstellers beträgt weniger als 40.000 Dollar (knapp 37.500 Euro). (aum)