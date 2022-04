Michelle Jou übernimmt Geschäftsführung bei Castrol

Michelle Jou wird Geschäftsführerin von Castrol. Sie folgt auf Mandhir Singh, wenn der nach 32 Jahre Karriere bei BP und davon über 20 Jahren bei Castrol in den Ruhestand geht.

Michelle Jou kann auf mehr als 25 Jahre Erfahrung in Vertrieb, Marketing, Logistik und Management in der chemischen Industrie verweisen. Zuletzt war sie als Global President der Geschäftseinheit Polycarbonate bei Covestro tätig, einem der weltweit führenden Polymerunternehmen, das die Mobilitäts-, Elektronik- und Elektroindustrie beliefert. Sie hat ihre Tätigkeit bei Castrol bereits am 11. April 2022 aufgenommen. (aum)