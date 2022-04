Chefsessel-Wechsel im Volkswagen-Konzern

Thomas Schäfer wird am 1. Juli 2022 neuer Volkswagen-Chef. Der derzeitige Skoda-Vorstandsvorsitzende leitet in Personalunion außerdem ab sofort als COO das operative Geschäft der Marke. Darüber hinaus zieht Schäfer als Verantwortlicher für die Markengruppe Volumen in den Konzernvorstand ein. Sein Vorgänger Ralf Brandstätter übernimmt dort zum 1. August das Ressort „China“. Neuer Vorstandsvorsitzender von Skoda wird zum 1. Juli Klaus Zellmer, derzeit noch Vorstand für Vertrieb, Marketing und After Sales von Volkswagen Pkw.

Der studierte Maschinenbauer Thomas Schäfer kam nach verschiedenen leitenden Funktionen bei der Daimler AG 2012 zum Volkswagen Konzern. 2015 übernahm er die Verantwortung für das Volkswagen Geschäft in Südafrika und die Entwicklung der Konzernmarken in der Region Subsahara-Afrika. Im August 2020 wurde Schäfer zum Vorstandsvorsitzenden von ŠKODA AUTO a. s. berufen.



Der Diplom-Betriebswirt Klaus Zellmer startete seine berufliche Laufbahn 1997 bei der der Porsche AG und wurde 2007 Leiter Marketing Porsche Deutschland. 2010 folgte der Wechsel in den Vorsitz der Geschäftsführung. 2015 ging Zellmer als President & CEO zu Porsche Cars North America in die USA. Seit September 2020 war Klaus Zellmer Vorstand für Vertrieb, Marketing und After Sales der Marke Volkswagen Pkw. (aum)